Alivio en Santos: Robinho Jr. se arrepintió y no seguirá con las acciones legales tras las disculpas de Neymar

El empate de Santos ante Recoleta en Paraguay por la Copa Sudamericana, dejó mucho más que un resultado ya también marcó el cierre de la polémica que había envuelto a Neymar y Robinho Jr. en la previa del encuentro.

Tras la versión de una pelea en Santos, el gesto de NEYMAR con ROBINHO JR. en su festejo de gol %uD83D%uDE05%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 #Sudamericana



%uD83D%uDCF9: Giuaraki pic.twitter.com/PUA3IE9J6E — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 6, 2026

El capitán del "Peixe" fue protagonista dentro y fuera de la cancha. Neymar convirtió un gol clave y, en su festejo, envió un mensaje claro para bajar la tensión: fue directamente a buscar al juvenil de 18 años, lo abrazó y le dio una "cachetada" amistosa en tono de broma, evidenciando que el conflicto quedó atrás.

¿QUIÉN DIJO QUE ESTABAN PELEADOS? Así fue el festejo de Neymar Jr. con Robinho Jr tras el gol de Santos en el 1-1 ante Recoleta.



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La escena no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos interpretaron el gesto como una señal de unidad dentro del plantel en un momento sensible. Cabe recordar que ambos futbolistas habían sido foco de controversia en los días previos al partido, lo que había generado ruido en el entorno del club ya que Robinho Jr. había comenzado con el acciones legales, que luego bajó.

Robinho Jr, sobre o caso de agressão que sofreu de Neymar



"Fiquei chateado, é meu idolo desde infância, amo muito. Me deu presente com oito anos, chorei muito e guardei a camisa até hoje. Tomou proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas e já... pic.twitter.com/E3ZC6gOMeb — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 6, 2026

Con este gesto, Neymar no solo reafirmó su rol de líder dentro de Santos FC, sino que también buscó transmitir calma en medio de un contexto cargado. El equipo brasileño ahora intentará enfocarse plenamente en lo deportivo, con el objetivo de avanzar en la Copa Sudamericana.