Alivio en Santos: Robinho Jr. se arrepintió y no seguirá con las acciones legales tras las disculpas de Neymar
Neymar y Robinho Jr. se pidieron disculpas mutuamente y limaron las asperezas tras el empate de Santos ante Recoleta en Paraguay por Copa Sudamericana. El hijo del ex delantero del Real Madrid no seguirá adelante con su acciones legales.
El empate de Santos ante Recoleta en Paraguay por la Copa Sudamericana, dejó mucho más que un resultado ya también marcó el cierre de la polémica que había envuelto a Neymar y Robinho Jr. en la previa del encuentro.
El capitán del "Peixe" fue protagonista dentro y fuera de la cancha. Neymar convirtió un gol clave y, en su festejo, envió un mensaje claro para bajar la tensión: fue directamente a buscar al juvenil de 18 años, lo abrazó y le dio una "cachetada" amistosa en tono de broma, evidenciando que el conflicto quedó atrás.
La escena no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos interpretaron el gesto como una señal de unidad dentro del plantel en un momento sensible. Cabe recordar que ambos futbolistas habían sido foco de controversia en los días previos al partido, lo que había generado ruido en el entorno del club ya que Robinho Jr. había comenzado con el acciones legales, que luego bajó.
Con este gesto, Neymar no solo reafirmó su rol de líder dentro de Santos FC, sino que también buscó transmitir calma en medio de un contexto cargado. El equipo brasileño ahora intentará enfocarse plenamente en lo deportivo, con el objetivo de avanzar en la Copa Sudamericana.