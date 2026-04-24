La UEFA le aplicó una durísima sanción a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinicius

El recordado cruce que Gianluca Prestianni protagonizó junto a Vinicius en aquel duelo disputado en febrero entre Benfica y Real Madrid por la Champions League dio, sin dudas, la vuelta al mundo.

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Pero hoy, a poco más de dos meses desde aquel hecho, la UEFA le puso fin a las especulaciones y tomó una decisión respecto a los dichos que el argentino le propinó al delantero brasileño.

Concretamente, la entidad del Viejo Continente, a través de su Órgano de Control, Ética y Disciplina, le aplicó una sanción de seis partidos oficiales al surgido en Vélez por conducta discriminatoria, aunque solo indicó dichos homofóbicos y no racistas.

Vale resaltar que de esos seis compromisos, tres deben ser de cumplimiento efectivo, mientras que el resto quedarán en suspenso durante dos años. A su vez, se aclaró que un cotejo ya fue purgado .

"Incluye el partido de suspensión provisional que el jugador ya cumplió durante el encuentro de repechaje de eliminación directa de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre Real Madrid CF y SL Benfica", aclaró el informe.

Sin embargo, la mayor complicación para el oriundo de Ciudadela es que UEFA solicitó que FIFA haga extensiva la resolución en todo el planeta, con lo cual, eso le anularía la chance de poder disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

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Respecto a ese último punto, y si se da el visto bueno, Prestianni debería apelar ante Comision de Apelaciones de UEFA y hasta recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).