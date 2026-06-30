AFA elevó un pedido a FIFA para que más argentinos tengan entradas para el partido ante Cabo Verde

Ante la enorme demanda de entradas para el partido de 16avos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Cabo Verde, la AFA inició gestiones con la FIFA para intentar que una mayor cantidad de hinchas puedan acceder al Hard Rock Stadium de Miami.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien explicó que están en tratativas para ampliar la disponibilidad de tickets.

"Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Un partido que nadie esperaba que haya tanta convocatoria como la que va a haber. Estamos solicitando qué remanentes hay para que la gente pueda comprar y acceder", sostuvo en diálogo con el programa de Vorterix "No se pudo".

"Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y podrá ir más gente. Viajaron 50 mil personas sin entrada... pero es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, aunque no entran todos", agregó Tapia.

Además de referirse al acompañamiento de los hinchas, el presidente de la AFA dejó en claro cuál es la meta de la Albiceleste en la Copa del Mundo: "Nuestro objetivo es jugar la final el 19 de julio y lograr el bicampeonato. Esta Selección se preparó para eso, sabiendo que es un Mundial muy difícil, distinto. Tenemos mucha confianza, hay que ir partido a partido".