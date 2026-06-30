Leipzig hizo oficial la contratación de Martín Demichelis

El RB Leipzig oficializó este martes la contratación de Martín Demichelis como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico argentino firmó contrato hasta junio de 2028 y afrontará su primera experiencia como director técnico en la Bundesliga, una competencia que conoce a la perfección tras su exitoso paso como futbolista por el Bayern Múnich.

A los 45 años, el cordobés inicia un nuevo desafío en uno de los clubes más competitivos de Alemania, con el objetivo de consolidar al Leipzig entre los protagonistas del fútbol europeo.

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Su llegada contó con el respaldo de Jürgen Klopp, actual Director Global de Deportes de Red Bull, quien impulsó su incorporación al proyecto deportivo de la institución.

Durante su presentación, Demichelis dejó en claro cuál será su objetivo al frente del equipo: fortalecer la identidad futbolística del Leipzig, que terminó tercero en la última edición de la Bundesliga y disputará la próxima UEFA Champions League.

"Estoy muy ilusionado con este desafío y con la posibilidad de competir al máximo nivel en Alemania y Europa", expresó el entrenador durante su presentación oficial.

El quinto club en la carrera de Martín Demichelis

El RB Leipzig será el quinto equipo que dirigirá Demichelis desde que inició su carrera como entrenador. Anteriormente estuvo al frente del Bayern Múnich II, River Plate, Monterrey de México y Mallorca de España.

Su etapa más exitosa fue en River, donde conquistó la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina 2023, además de consolidar un equipo protagonista en el fútbol argentino.

Su desembarco en Alemania se produjo después de que el RB Leipzig ejecutara la cláusula de rescisión de su contrato con Mallorca. En el club español, el entrenador argentino no pudo evitar el descenso del equipo en la última temporada de LaLiga.

Demichelis tendrá el desafío de competir en la Champions League

Además de pelear por la Bundesliga, Demichelis asumirá el reto de dirigir al Leipzig en la próxima edición de la UEFA Champions League, uno de los principales objetivos del club para la temporada.

Su llegada marca un nuevo paso en la carrera internacional del entrenador argentino, que buscará consolidarse en la élite del fútbol europeo al frente de uno de los proyectos deportivos más ambiciosos del continente.