Martín Demichelis sacó a la luz el escatológico problema en Mallorca tras vencer a Girona por LaLiga

Martín Demichelis sorprendió al revelar una situación poco habitual que atravesó Mallorca en la previa y durante el triunfo 1 0 frente a Girona FC, por la fecha 34 de LaLiga de España, en un duelo clave por la permanencia.

El conjunto bermellón se impuso en Montilivi con un gol de Samu Costa a los 43 minutos del primer tiempo y sumó tres puntos fundamentales para tomar aire en la tabla. Con este resultado, Mallorca llegó a 38 unidades e igualó la línea de Girona, ambos con margen sobre la zona de descenso.

Tras el encuentro, Demichelis contó que el plantel estuvo afectado por un problema sanitario que complicó la preparación durante la semana. Según reportes de medios españoles, futbolistas como Jan Virgili, Vedat Muriqi y Samu Costa padecieron inconvenientes gastrointestinales en la previa del partido.

El episodio más llamativo tuvo como protagonista a Virgili, quien no estaba en plenitud física, ingresó en el segundo tiempo y debió salir antes de lo previsto. "Entró y él mismo me pidió el cambio porque necesitaba ir al baño", explicó Demichelis en conferencia de prensa.

Decisión clave y respuesta del equipo

El exentrenador de River Plate también reveló que el club optó por no hacer pública la situación antes del partido para no otorgar ventajas al rival. "Tuvimos jugadores con gastroenteritis y se iban perdiendo entrenamientos", señaló.

Pese al contexto adverso, Mallorca logró una victoria de enorme valor ante un rival directo y dio un paso importante en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Un triunfo que puede valer la permanencia

Más allá del episodio insólito, el equipo de Demichelis volvió a mostrar carácter en un momento límite de la temporada. El triunfo no solo le permitió sumar puntos clave, sino también encarar el tramo final de LaLiga con mejores sensaciones.

Mallorca consiguió una victoria que puede resultar decisiva para sostenerse en Primera División, en un cierre de campeonato que promete máxima tensión.