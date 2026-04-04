La fuerte frase de Demichelis tras el triunfo del Mallorca ante Real Madrid: "No hay receta mágica, fuimos valientes"

Luego del triunfo clave del RCD Mallorca por 2 a 1 ante el Real Madrid, el entrenador Martín Demichelis valoró el rendimiento de su equipo y destacó el impacto anímico de la victoria en la lucha por la permanencia en LaLiga de España.

"No existe un plan perfecto ni una receta mágica para ganarle al Madrid. Antes de empezar les dije a los chicos que no quería entrar al vestuario sintiendo que nos superaron en aspectos que sí podemos igualar, como el esfuerzo y las ganas. Fuimos valientes y equilibrados", expresó el ex técnico de River Plate.

El DT también hizo referencia al desarrollo del partido y a la tensión de los minutos finales: "Cometí el error de mirar el reloj en el minuto 75 y a partir de ahí se hace eterno jugar contra un rival así. Les pedí a los jugadores que mantuvieran el carácter, incluso después del empate. El equipo volvió a ir hacia adelante y consiguió el resultado".

Además, Martín Demichelis destacó el aporte del banco de suplentes: "Vamos a necesitar de todos hasta la última jornada. Es una obligación del jugador suplente sostener o mejorar el nivel del equipo. Hoy entraron comprometidos, con sacrificio y actitud impecable".

Uno de los momentos destacados de la conferencia se dio cuando respondió en alemán a una consulta de un periodista extranjero: "Na, bedeuten nicht mehr als drei Punkte. Das ist ehrlich", afirmó, dejando en claro que, más allá del impacto, el triunfo vale tres puntos.

Por último, el entrenador remarcó la importancia de mantener los pies sobre la tierra: "La frontera es ser humildes, seguir trabajando y sentir que somos capaces de competir desde el primer minuto hasta el último. Es una liga muy difícil y nosotros estamos enfocados en el día a día".

El RCD Mallorca logró salir de la zona de descenso tras este resultado y afrontará la recta final del campeonato con mayor confianza en su objetivo de permanecer en la máxima categoría del fútbol español.