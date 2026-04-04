El Mallorca de Demichelis dio el gran golpe, le ganó al Real Madrid y salió de la zona de descenso

El Mallorca consiguió una victoria clave en la lucha por la permanencia al derrotar 2 a1 al Real Madrid en el estadio Son Moix, en un partido cargado de emoción hasta el final por LaLiga de España.

El equipo dirigido por Martín Demichelis logró salir de la zona de descenso gracias a los goles de Manu Morlanes y Vedat Muriqi, mientras que Éder Militão había marcado el empate transitorio para el conjunto visitante.

El local abrió el marcador sobre el final del primer tiempo, cuando Morlanes definió tras una asistencia de Pablo Maffeo, desatando el festejo del banco encabezado por Demichelis.

En el complemento, el Real Madrid dominó la posesión y generó múltiples situaciones de peligro, liderado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Sin embargo, se encontró con una actuación sobresaliente del arquero Leo Román, figura del encuentro.

La igualdad llegó a los 88 minutos, cuando Militão conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Trent Alexander-Arnold.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, el Mallorca encontró el gol de la victoria en tiempo de descuento: Mateo Joseph asistió a Muriqi, quien definió dentro del área para el 2-1 final.

Con este resultado, el RCD Mallorca alcanza los 31 puntos y supera a Elche CF y Levante UD en la tabla, además de igualar la línea de Deportivo Alavés y Sevilla FC, quedando a solo tres unidades de Girona FC.

Por su parte, el Real Madrid se mantiene segundo con 69 puntos, a cuatro del líder FC Barcelona, que enfrentará al Atlético de Madrid.

Además, el argentino Franco Mastantuono sumó minutos tras ingresar en el segundo tiempo, aunque vio la tarjeta amarilla y se perderá el próximo compromiso.

El conjunto madrileño ahora pondrá el foco en la UEFA Champions League, donde enfrentará al Bayern Munich en los cuartos de final.