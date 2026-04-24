Sorpresa en La Liga: Martín Demichelis le ganó a Hansi Flick y fue elegido como el mejor DT del mes

Hace casi dos meses, Martín Demichelis llegó a Mallorca y revolucionó a un equipo que estaba en zona de descenso . A base de buenos resultados, Micho fue reconocido por La Liga.

José Mourinho habló sobre una posible llegada de Nicolás Otamendi a River: "Todo está en sus manos".

Tanto es así que este viernes el argentino fue elegido como el mejor entrenador del mes en el campeonato español por encima de Hansi Flick, DT del líder Barcelona, y Guillermo Almada, estratega de Real Oviedo.

Y es que, durante abril, los Bermellones derrotaron nada más y nada menos que a Real Madrid, golearon a Rayo Vallecano e igualaron frente a Valencia.

La UEFA le aplicó una durísima sanción a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinicius

Mañana, por la fecha 32 contra Alavés, el conjunto insular intentará finalizar este lapso de 30 días con el invicto a salvo. Además, buscará una victoria frente a un rival directo en la lucha por la permanencia.