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CRUCE CON HISTORIA

Pablo Maffeo volvió a provocar a Vinícius Junior: "Balón de playa"

Pablo Maffeo volvió a cruzarse con Vinícius Júnior en la victoria de Mallorca ante Real Madrid por LaLiga de España y lanzó una provocación vinculada al Balón de Oro 2024.

Juan Riera
Juan Riera

El enfrentamiento entre Pablo Maffeo y Vinicius Junior sumó un nuevo capítulo en LaLiga de España. Esta vez, el lateral protagonizó una provocación durante la victoria de Mallorca por 2 a 1 frente a Real Madrid.

El episodio ocurrió sobre el final del encuentro disputado en el estadio Son Moix, cuando Maffeo lanzó la frase "balón de playa" en alusión al segundo puesto de Vinicius en el Balón de Oro 2024, galardón que finalmente quedó en manos de Rodri.

El clima del partido estuvo marcado por la tensión deportiva. El equipo dirigido por Martín Demichelis buscaba alejarse de la zona baja de la tabla, mientras que el conjunto de Álvaro Arbeloa intentaba recortar distancias con el Barcelona, líder cómodo.

El árbitro José María Sánchez Martínez decidió finalizar el encuentro en medio del cruce verbal, evitando que la situación escalara a mayores.

La rivalidad entre Maffeo y Vinicius no es nueva. Se remonta a 2022, con una infracción polémica que no fue sancionada, y tuvo otro episodio en 2024 con un gesto burlón del defensor. Incluso, en declaraciones públicas, el lateral llegó a imaginar un combate de boxeo y aseguró que podría noquear al brasileño en diez segundos.

Con este nuevo cruce, la tensión entre ambos futbolistas suma otro capítulo en una de las rivalidades más calientes del fútbol español en los últimos años.

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