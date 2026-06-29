Brasil vs. Japón, por los 16avos. del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Brasil y Japón se enfrentan hoy lunes, desde las 14 en el Houston Stadium, por los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, Méxcico y Canadá. El árbitro del encuentro será el italiano Maurizio Mariani, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, mientras que el cuarto árbitro será el suizo Sandro Schaerer y el quinto Stephane de Almeida. Además, en el VAR estará el italiano Marco di Bello, en el AVAR el croata Ivan Bebek y el árbitro de soporte tecnológico el estadounidense Joe Dickerson.

El seleccionado brasileño, dirigido por Carlo Ancelotti, comenzó con algunas dudas en el empate ante Marruecos, pero luego encendió la máquina y goleó por 3 a 0 tanto a Haití como a Escocia para liderar el Grupo C. A favor tienen que Neymar está disponible y que Vinícius Júnior está encendido con cuatro tantos en el torneo.

Japón, que proviene del Grupo F, empató en la primera fecha con Países Bajos, goleó a Túnez 4 a 0 e igualó contra Suecia en un partido emocionante. Si se sostiene en el torneo es porque su arquero Zion Suzuki, está jugando en un nivel superlativo. El seleccionado nipón buscará hacer historia, ya que nunca logró llegar a un quinto partido en una Copa del Mundo.

Probables formaciones Brasil vs. Japón por 16vos. del Mundial 2026

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti

Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki It; Ritsu Dan, Ao Tanaka, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu

Cómo ver en vivo Brasil vs. Japón por 16vos. del Mundial 2026

Brasil y Japón por los 16avos. del Mundial 2026 será televisado por Telefé, TyC Sports y DSports. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play, Paramount + y Disney + Premium, ambos contratando la señal codificada.