Conmoción total por un tiroteo en el Fan Fest del Mundial 2026: hay un muerto y un herido grave

Una persona murió y otra resultó gravemente herida ayer domingo en un tiroteo en un complejo popular de entretenimiento de San José, California, que funciona como "fan zone" para los hinchas del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

El incidente ocurrió cerca de las 14 horas local, 18 de Argentina en San Pedro Square, justo cuando había fializado lo que terminó siendo victoria de Canadá sobre Sudáfrica por los 16avos. de final de la Copa del Mundo. Lo llamativo es que justamente ese cotejo no estaba siendo televisado en ese lugar en la FIFA Fan Fest.

El violento episodio tuvo lugar en una zona que ya albergó cinco encuentros del torneo y donde funcionan múltiples espacios de aficionados en la Bahía de San Francisco y nunca ni siquiera se había producido un altercado.

Las autoridades hasta el momento no dieron mayores detalles de la investigación. Al ser consultadas, no expusieron el nombre del fallecido ni de la persona herida y tampoco sobre los posibles detenidos o el móvil del ataque que generó pánico generalizado.

Al instante, la policía acordonó la zona y la mayoría de los comercios y bares del sector cerraron sus puertas por seguridad. Una periodista de una agencia internacional presenció el evento y relató cómo rápidamente hubo una fuerte presencia de patrulleros, ambulancias y personal de emergencia.

San Pedro Square, el lugar del tremendo incidente en la Fan Fest Festival de la FIFA por el Mundial 2026.

La única que brindó información fue una mujer que trabajaba como seguridad del lugar, que relató que la persona herida tenía lesiones en el cuello y en la parte superior de la espalda. A partir de su testimonio y las cámaras de seguridad se realizará parte de la investigación.







