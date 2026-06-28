La increíble publicación de Haaland tras un nuevo gol de Messi en el Mundial 2026: "No me va a dejar..."

Lionel Messi fue suplente en la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 frente a Jordania por el Mundial 2026, pero apenas un rato en el campo de juego le alcanzó para anotar un golazo de tiro libre, su sexto en el torneo y el número 19 en la historia de la Copa del Mundo.

Quien volvió a demostrar su admiración fue Erling Haaland, quien ya suma cuatro tantos en la competición sin haber visto acción ante la Francia de Kylian Mbappé.



"Messi no me va a dejar tocar la bota de oro del Mundial", subió el también máximo anotador del Manchester City con dos caritas llorando a una historia de su cuenta personal de la red social Instagram.

Esta no es la primera vez que Haaland reacciona a lo que Messi está produciendo en este Mundial, luego de hacer una publicación de Snapchat, tras el hat-trick del capitán argentino en la primera fecha.