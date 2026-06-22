"¡La cuerda, gente, la cuerda!": un nuevo video compromete a los instructores del salto fatal en Brasil

Un nuevo video incorporado a la causa judicial comprometió de forma severa a los instructores responsables de la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció tras ser lanzada al vacío durante una práctica de salto regulado en Brasil.

El material audiovisual aportó una prueba clave para demostrar la negligencia criminal del equipo organizador antes del desenlace fatal.

El trágico episodio ocurrió el pasado sábado 13 de junio en el denominado "puente del Esqueleto", ubicado en la localidad de Limeira, estado de San Pablo.

Las nuevas imágenes revelaron que, segundos antes del lanzamiento desde una plataforma de 40 metros de altura, diversos testigos comenzaron a gritar de forma desesperada al notar que el cable de sujeción principal seguía enrollado en el suelo.

Advertencias previas y el intento de fuga de los acusados

"¡La cuerda, gente, la cuerda!", se escucha exclamar con nitidez en el registro sonoro que ya analiza la policía brasileña.

A pesar de las advertencias explícitas de los presentes sobre la falta de ataduras de seguridad obligatorias, los coordinadores colocaron a la víctima en posición de lanzamiento y la enviaron directamente al vacío sin la protección del arnés.

Tras el impacto, los tres instructores a cargo de la actividad intentaron escapar del predio y eludir el control de las fuerzas de seguridad locales.

Sin embargo, el rápido accionar policial permitió identificar y detener de forma preventiva a los involucrados, entre los que se encuentra Evelyne dos Santos Gonçalves, señalada como la responsable de coordinar el grupo informal de turismo aventura.

Imputación judicial por homicidio con dolo eventual

La Justicia de Brasil imputó formalmente a los tres detenidos bajo la carátula de homicidio con dolo eventual, una figura del código penal que contempla la aceptación consciente del riesgo de provocar la muerte.

Los investigadores confirmaron que hubo fallas estructurales insalvables en los protocolos mínimos de protección civil de la firma organizadora.

De acuerdo a las pericias médicas del expediente, la víctima sufrió múltiples fracturas óseas severas tras caer desde una altura equivalente a la estructura del Cristo Redentor de Río de Janeiro.

Actualmente, las autoridades de San Pablo concentran los rastrillajes en localizar una cámara deportiva tipo GoPro que la joven llevaba consigo al momento del salto para sumar nuevos elementos de prueba técnicos a la causa.