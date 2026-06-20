Tragedia en Brasil: ahora son seis las personas detenidas por el salto mortal de una joven

La Policía Civil de Brasil detuvo este sábado a tres personas más por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció tras caer al vacío desde un puente ferroviario en Limeira, estado de San Pablo.

Con estos nuevos arrestos, ya suman seis los implicados bajo custodia policial por la tragedia ocurrida durante una actividad clandestina de rope jump.

El comisario a cargo del caso, Antonio Luis Tuckumantel, explicó que se mantiene reserva sobre el grado de participación de los últimos detenidos para resguardar la investigación.

Fuentes del caso señalaron que los operativos urgentes buscan evitar la destrucción o eliminación de pruebas clave sobre el negocio ilegal de los deportes extremos en la zona.

El trágico episodio ocurrió el pasado 13 de junio en el denominado Puente del Esqueleto, una estructura inconclusa de 40 metros de altura que se había transformado en un punto de encuentro para el turismo de aventura.

La víctima, residente de la localidad de Jandira, perdió la vida de forma instantánea al impactar contra el suelo tras ser empujada sin ningún tipo de amarre.

Instructores procesados y con prisión preventiva confirmada

Los primeros tres detenidos el día del accidente fueron identificados como los instructores Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. La Justicia local ya rechazó los pedidos de habeas corpus presentados por sus defensas, dictaminando que continúen tras las rejas de forma preventiva.

La fiscalía brasileña imputó al grupo organizador por el delito de homicidio con dolo eventual, al considerar que los acusados eran conscientes del riesgo mortal y actuaron con total negligencia.

Los coordinadores cobraban una tarifa de 180 reales (unos 35 dólares) por cada salto, operando por fuera de los marcos comerciales y de seguridad vigentes.

El video y las fallas críticas en los protocolos de seguridad

Los peritajes técnicos confirmaron que la soga que debía sujetar a la joven nunca llegó a tensarse, quedando completamente enrollada sobre la plataforma de lanzamiento.

Los investigadores constataron, mediante la declaración de testigos presenciales, que los responsables omitieron realizar la doble verificación de los arneses antes de dar la orden de partida.

Además, una grabación de video incorporada al expediente judicial expone el momento exacto en que la víctima es conducida hasta el borde de la estructura y lanzada al vacío de manera apresurada.

El material audiovisual ratificó la hipótesis de la policía respecto a que el grupo promotor no constituía una empresa registrada y carecía de cualquier habilitación municipal para operar.