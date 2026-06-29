Países Bajos vs. Marruecos, por los 16avos. de final del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Países Bajos y Marruecos se enfrentarán hoy lunes, desde las 22 en el estadio de Monterrey, por los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el brasileño Wilton Sampaio, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, mientras que los chilenos Cristian Garay y Jose Retamal serán cuarto y quinto árbitro. Además, el colombiano Nicolas Gallo estará a cargo del VAR, el uruguayo Leodán González en el AVAR y el estadounidense Armando Villarreal en el SVAR.

Países Bajos comenzó el Grupo F dejando dudas con un empate 2 a 2 con Japón, aunque luego los dirigidos por Ronald Koeman mostraron todo su poderío ofensivo con una goleada ante Suecia por 5 a 1 y una clara victoria ante Túnez por 3 a 1.

Marruecos inició la Copa del Mundo con un meritorio empate con Brasil por 1 a 1, y a partir de ahí obtuvo victorias ante Escocia por 1 a 0 y ante Haití por 4 a 2. Tras su primer fase, buscarán dar un paso adelante ante un gigante.

Probables formaciones Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos. del Mundial 2026

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi

Cómo ver en vivo Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos. del Mundial 2026

El partido entre Países Bajos y Marruecos por los 16avos. de final del Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow y DGO.