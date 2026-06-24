Una joven "therian" mató a sus padres, hirió a su perro y mandó las fotos del crimen a sus amigos
La chica de 15 años fue detenida horas después del macabro hecho. Ocurrió en Países Bajos.
La comunidad neerlandesa de Groningen se encuentra conmocionada por el crimen de un matrimonio a manos de su hija de 15 años, quien se autopercibía "therian" y también hirió a su perro golden retriever para luego mandar fotos de lo que había hecho a sus amigos.
La policía local indicó que la adolescente fue detenida a las horas de ocurrido el parricidio de Johan y Mathilda, ambos de 53 años, en la casa que compartían.
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El hecho ocurrió el jueves pasado y, tras el ataque, la adolescente tomó imágenes y las compartió con sus compañeros del Liceo Vocacional Montessori de Groningen a través de WhatsApp.
"Se podía ver a sus padres tirados en el suelo con los ojos abiertos. Su padre estaba en el suelo y su madre en la cama. Había sangre visible y un cuchillo", declaró un estudiante al medio neerlandés De Telegraaf.
Comportamiento de Therian
Luego de esta situación, algunos compañeros llamaron a la policía, que llegó cerca de la 1.30 de la madrugada a la casa. Los efectivos no dieron detalles sobre las imágenes, pero pidió a la población que no las difunda y que, en caso de recibirlas, las reporte de inmediato a las autoridades.
En tanto, compañeros de la joven señalaron que pertenecía al fenómeno cultural therian y que solía comportarse como un perro en los pasillos de la escuela, usando orejas, cola y guantes, y emitiendo sonidos de ladridos.
Según medios locales, la familia estaba a punto de mudarse tras la venta de su propiedad y vecinos describieron a la familia como "la gente más amable del mundo" y están conmocionados.
El alcalde de Groningen, Roelien Kamminga, habló de un "suceso trágico" y pidió no difundir las imágenes por respeto a la familia. "No ayudan a nadie. Sepan el impacto que tienen y compártanlas únicamente con la policía", sostuvo.
Comunicado familiar
Por otra parte, los familiares de Johan y Mathilda emitieron un comunicado en el que expresaron que "apenas pueden comprender" lo sucedido y agradecieron el apoyo recibido: "Esperamos que todos entiendan que estamos profundamente afectados por los trágicos acontecimientos que rodean la muerte de Johan y Mathilda. Pero el apoyo y la simpatía que hemos recibido de muchos nos hacen bien y son reconfortantes".
Finalmente, la investigación sobre el doble homicidio y el ataque al animal sigue en curso y la Justicia anunció que la adolescente permanecerá bajo custodia al menos dos semanas más.