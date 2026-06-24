Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 24 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
HORROR

Una joven "therian" mató a sus padres, hirió a su perro y mandó las fotos del crimen a sus amigos

La chica de 15 años fue detenida horas después del macabro hecho. Ocurrió en Países Bajos.

Gabriel Arias
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La comunidad neerlandesa de Groningen se encuentra conmocionada por el crimen de un matrimonio a manos de su hija de 15 años, quien se autopercibía "therian"  y también hirió a su perro golden retriever para luego mandar fotos de lo que había hecho a sus amigos.

La policía local indicó que la adolescente fue detenida a las horas de ocurrido el parricidio de Johan y Mathilda, ambos de 53 años, en la casa que compartían.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

El hecho ocurrió el jueves pasado y, tras el ataque, la adolescente tomó imágenes y las compartió con sus compañeros del Liceo Vocacional Montessori de Groningen a través de WhatsApp.

"Se podía ver a sus padres tirados en el suelo con los ojos abiertos. Su padre estaba en el suelo y su madre en la cama. Había sangre visible y un cuchillo", declaró un estudiante al medio neerlandés De Telegraaf.

Comportamiento de Therian

Luego de esta situación, algunos compañeros llamaron a la policía, que llegó cerca de la 1.30 de la madrugada a la casa. Los efectivos no dieron detalles sobre las imágenes, pero pidió a la población que no las difunda y que, en caso de recibirlas, las reporte de inmediato a las autoridades.

En tanto, compañeros de la joven señalaron que pertenecía al fenómeno cultural therian y que solía comportarse como un perro en los pasillos de la escuela, usando orejas, cola y guantes, y emitiendo sonidos de ladridos.

El hecho ocurrió el jueves pasado y, tras el ataque, la adolescente tomó imágenes y las compartió con sus compañeros del Liceo Vocacional Montessori de Groningen a través de WhatsApp.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});"Se podía ver a sus padres tirados en el suelo con los ojos abiertos. Su padre estaba en el suelo y su madre en la cama. Había sangre visible y un cuchillo", declaró un estudiante al medio neerlandés De Telegraaf.Comportamiento de TherianLuego de esta situación, algunos compañeros llamaron a la policía, que llegó cerca de la 1.30 de la madrugada a la casa. Los efectivos no dieron detalles sobre las imágenes, pero pidió a la población que no las difunda y que, en caso de recibirlas, las reporte de inmediato a las autoridades.En tanto, compañeros de la joven señalaron que pertenecía al fenómeno cultural therian y que solía comportarse como un perro en los pasillos de la escuela, usando orejas, cola y guantes, y emitiendo sonidos de ladridos.Conmoción en la localidad neerlandesa de Groningen (X).
Conmoción en la localidad neerlandesa de Groningen (X).

Según medios locales, la familia estaba a punto de mudarse tras la venta de su propiedad y vecinos describieron a la familia como "la gente más amable del mundo" y están conmocionados.

El alcalde de Groningen, Roelien Kamminga, habló de un "suceso trágico" y pidió no difundir las imágenes por respeto a la familia. "No ayudan a nadie. Sepan el impacto que tienen y compártanlas únicamente con la policía", sostuvo.

Comunicado familiar

Por otra parte, los familiares de Johan y Mathilda emitieron un comunicado en el que expresaron que "apenas pueden comprender" lo sucedido y agradecieron el apoyo recibido: "Esperamos que todos entiendan que estamos profundamente afectados por los trágicos acontecimientos que rodean la muerte de Johan y Mathilda. Pero el apoyo y la simpatía que hemos recibido de muchos nos hacen bien y son reconfortantes".

Finalmente, la investigación sobre el doble homicidio y el ataque al animal sigue en curso y la Justicia anunció que la adolescente permanecerá bajo custodia al menos dos semanas más.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
Rodrigo De Paul le dedicó un romántico mensaje a Tini Stoessel tras la victoria de Argentina: "Con vos es más lindo"
Noticias

Rodrigo De Paul le dedicó un romántico mensaje a Tini Stoessel tras la victoria de Argentina: "Con vos es más lindo"

Últimas noticias de Países Bajos