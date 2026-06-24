Una joven "therian" mató a sus padres, hirió a su perro y mandó las fotos del crimen a sus amigos

La comunidad neerlandesa de Groningen se encuentra conmocionada por el crimen de un matrimonio a manos de su hija de 15 años, quien se autopercibía "therian" y también hirió a su perro golden retriever para luego mandar fotos de lo que había hecho a sus amigos.

La policía local indicó que la adolescente fue detenida a las horas de ocurrido el parricidio de Johan y Mathilda, ambos de 53 años, en la casa que compartían.

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El hecho ocurrió el jueves pasado y, tras el ataque, la adolescente tomó imágenes y las compartió con sus compañeros del Liceo Vocacional Montessori de Groningen a través de WhatsApp.

"Se podía ver a sus padres tirados en el suelo con los ojos abiertos. Su padre estaba en el suelo y su madre en la cama. Había sangre visible y un cuchillo", declaró un estudiante al medio neerlandés De Telegraaf.

Comportamiento de Therian





Luego de esta situación, algunos compañeros llamaron a la policía, que llegó cerca de la 1.30 de la madrugada a la casa. Los efectivos no dieron detalles sobre las imágenes, pero pidió a la población que no las difunda y que, en caso de recibirlas, las reporte de inmediato a las autoridades.

En tanto, compañeros de la joven señalaron que pertenecía al fenómeno cultural therian y que solía comportarse como un perro en los pasillos de la escuela, usando orejas, cola y guantes, y emitiendo sonidos de ladridos.

Conmoción en la localidad neerlandesa de Groningen (X).

Según medios locales, la familia estaba a punto de mudarse tras la venta de su propiedad y vecinos describieron a la familia como "la gente más amable del mundo" y están conmocionados.

El alcalde de Groningen, Roelien Kamminga, habló de un "suceso trágico" y pidió no difundir las imágenes por respeto a la familia. "No ayudan a nadie. Sepan el impacto que tienen y compártanlas únicamente con la policía", sostuvo.

Comunicado familiar





Por otra parte, los familiares de Johan y Mathilda emitieron un comunicado en el que expresaron que "apenas pueden comprender" lo sucedido y agradecieron el apoyo recibido: "Esperamos que todos entiendan que estamos profundamente afectados por los trágicos acontecimientos que rodean la muerte de Johan y Mathilda. Pero el apoyo y la simpatía que hemos recibido de muchos nos hacen bien y son reconfortantes".

Finalmente, la investigación sobre el doble homicidio y el ataque al animal sigue en curso y la Justicia anunció que la adolescente permanecerá bajo custodia al menos dos semanas más.