A 40 años del título de Argentina en el Mundial México 1986: la leyenda de Maradona, los goles a los ingleses y la final épica ante Alemania

Un 29 de junio de 1986 la Selección Argentina se consagraba campeona del mundo por segunda vez en su historia. Pero no fue un trofeo más, por la influencia de Carlos Salvador Bilardo como entrenador y por un inolvidable torneo de un tal Diego Armando Maradona. Increíblemente viendo todo lo que sucedió en esta Copa del Mundo, la victoria por 3 a 2 frente a Alemania en la final no parece el dato más sobresaliente.

Fue el Mundial del "Diego" o "Pelusa", de aquel capaz de hacer "El gol del Siglo" contra los ingleses, tanto que inmortalizó Víctor Hugo Morales hablando del "genio del fútbol mundial".

Pero ese partido también tenía lugar para "La Mano de Dios", en el que el criado en Villa Fiorito mostró toda su habilitad y astucia y le festejó en la cara a sus rivales, expresando una especie de venganza por la herida abierta por lo ocurrido en la Guerra de las Islas Malvinas que duró 74 eternos días.

La final de Mundial 1986 entre Argentina y Alemania

La Selección Argentina venció 3 a 2 a Alemania Federal en la final de la Copa del Mundo el 29 de junio de 1986 en un partido realmente emocionante.

Argentina abrió el marcador gracias a un potente cabezazo de José Luis "Tata" Brown tras un tiro libre a los 23 minutos.

A los 55 minutos, Jorge Valdano definió con categoría ante la salida del arquero rival tras una gran jugada colectiva.



Alemania reaccionó y metió miedo, empatando el partido cerca del final con goles de Karl-Heinz Rummenigge (74') y Rudi Völler (80').

A los 85 minutos, Diego Maradona filtró un pase preciso para Jorge Burruchaga, quien corrió hacia el arco y definió con un toque sutil para sellar la victoria argentina.