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MUNDO XENEIZE

Así está el mercado de pases de Boca

Juan Román Riquelme sigue negociando por Jhohan Romaña y Sebastián Villa, con la ilusión que pronto se sumen a Boca Juniors.

Juan Riera
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Juan Román Riquelme sigue trabajando a pleno conformarle a Rodolfo Arruabarrena un plantel de jerarquía para que Boca Juniors pueda afrontar el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana 2026. Tras la llegada de Leandro Lozano, Álvaro Montero se sumará al grupo de trabajo cuando finalice su participación con Colombia en el Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero eso no es todo, ya que están en plena negociación por otros dos pedidos del Vasco. Se tratan de Jhohan Romaña de San Lorenzo de Almagro y de Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza, quien por cierto tuvo una salida conflictiva, con juicio de por medio, del Xeneize.

El central del Ciclón es el favorito para reforzar la defensa y todo viene bastante lento tras que el conjunto de Boedo haya rechazado la oferta por tres millones de dólares. Si bien se estima que están dispuestos a levantar la oferta, del otro lado sólo esperan la cláusula de rescisión que es de 5 millones de dólares. La ventaja que tiene Riquelme en la negociación, es que el futbolista a partir del 1 de julio es libre de negociar con cualquier club ya que le restarán menos de seis meses para finalizar su contrato.

Lo de Villa parece una novela eterna y casi sin sentido por momentos. Boca dio por terminada la negociación luego que el conjunto mendocino haya rechazado seis millones de dólares. El extremo tiene pasado con la azul y oro, camiseta con la que festejó siete tíulos, convirtiendo 29 goles y dando 32 asistencias en 172 partidos.

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