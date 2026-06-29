Perdió la billetera en el partido contra Jordania y y los hinchas inventaron una canción para encontrarlo

La victoria de la Selección argentina frente a Jordania dejó una de las anécdotas más curiosas del Mundial. En medio de los festejos dentro del estadio de Dallas, Juan Manuel Montero perdió su billetera sin darse cuenta, pero logró recuperarla gracias a la solidaridad de otros hinchas, que comenzaron a cantar su nombre para encontrarlo.

En declaraciones televisivas, Montero explicó que llevaba la billetera en el bolsillo trasero del pantalón y que todo ocurrió cuando se subió a los hombros de un amigo para mostrar la camiseta de un club de barrio. "Se me cayó y nunca me di cuenta", recordó.

El canto que le devolvió la billetera

El hincha contó que pasó cerca de una hora sin advertir que había perdido sus pertenencias.

"Estábamos todos cantando y uno nunca piensa que lo van a nombrar. Empezaron a corear 'billetera' y después mi nombre. Cuando escuché el nombre completo dije: '¿Qué pasó acá?'", relató.

Recién entonces vio a otro simpatizante con la billetera en la mano y comprendió que era la suya. "Tenía algo de plata y el documento", señaló.

Montero viajó a Estados Unidos junto a cinco amigos para seguir a la Selección y ahora espera poder acompañarla en la próxima instancia, aunque admitió que el elevado precio de las entradas pone en duda su presencia.

La historia terminó con un cierre a la altura de la anécdota: al finalizar la entrevista, sus propios amigos volvieron a cantarle el nombre, repitiendo la escena que le permitió recuperar la billetera en medio de los festejos argentinos.