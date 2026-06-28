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Revelaron detalles de la charla de Marcelo Bielsa con el plantel de Uruguay tras la eliminación del Mundial: "Me dejaron solo"

Tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, Marcelo Bielsa se despidió del plantel con una frase picante.

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Marcelo Bielsa no seguirá al frente de Uruguay tras la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026

Luego de la derrota con España, el Loco se despidió del plantel y soltó una frase que resuena. 

Antes de emprender el viaje de regreso, cada uno en vuelos comerciales, ya que la Asociación Uruguaya de Fútbol desestimó la posibilidad de viajar en un chárter, el DT citó a los 26 jugadores en el hotel de Playa del Carmen, México.

Varios testigos coinciden en que la charla fue un monólogo. Sobre el final,el entrenador habría soltado una frase muy picante: "Me voy triste porque me dejaron solo".

El próximo martes, desde las 18 horas, Bielsa convocó a una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, donde se espera que se confirme su salida de Uruguay.

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