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Jueves, 25 de junio de 2026

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¡VIDEO! Polémica comparación del Himno de Uruguay con Tom y Jerry

Un usuario de la red social X comparó esa marcha patriótica del país vecino con la música de Tom y Jerry. El video editado desató un fuerte cruce de reacciones en internet entre argentinos y uruguayos

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Una publicación en redes sociales encendió el debate entre hinchas argentinos y uruguayos en plena Copa del Mundo

La controversia digital se originó cuando un internauta, identificado en X como @sebaarce__ comparó el ritmo del Himno Nacional de Uruguay con las melodías de persecución de la clásica serie animada Tom y Jerry, comentando un video del seleccionado charrúa en la previa de un partido, e inspirado por el comentario de otro internauta.

El intercambio escaló rápidamente y se volvió viral luego de que otro usuario editara de forma exacta un fragmento de los dibujos animados utilizando la marcha patriótica como banda sonora. La pieza audiovisual sumó miles de reproducciones en pocas horas a ambos lados del Río de la Plata.

Humor en redes y la defensa de los símbolos patrios

Las reacciones en la plataforma no tardaron en dividirse de forma tajante entre los usuarios. 

Mientras un sector de la comunidad digital prefirió tomar la ingeniosa comparación con humor, muchos ciudadanos uruguayos expresaron su profundo malestar por considerar que se trataba de una falta de respeto hacia sus símbolos nacionales en un contexto de alta exposición por el Mundial.

El debate futbolero derivó rápidamente en una encendida defensa de la identidad nacional en redes sociales.

La riqueza operística del himno uruguayo

Más allá de los memes, músicos e historiadores aprovecharon la visibilidad del conflicto para destacar las complejas características técnicas de la composición. Diversos usuarios enfatizaron la notable influencia operística y la sofisticación musical que posee la obra desde su creación formal en el siglo XIX.

La emblemática partitura fue compuesta originalmente por el autor Francisco José Debali. Su estructura épica y sus variaciones rítmicas explican, según los especialistas, las similitudes formales que el creador de la música de los dibujos animados de Hollywood pudo haber adoptado de la tradición musical clásica europea.

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