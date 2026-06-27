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Sábado a puro Mundial 2026: además de Argentina y Jordania, estos son los partidos de hoy

Los encuentros de este sábado serán Austria frente a Argelia (Grupo J), Croacia ante Ghana e Inglaterra con Panamá (Grupo L), Congo frente a Uzbekistán y Colombia versus Portugal (Grupo H).

Gabriel Arias
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Sin lugar a dudas, el Argentina frente a Jordania (por el Grupo J) será el "plato principal" en la agenda de los partidos para este sábado que definirá los cruces a 16avos de final de este Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, pero esta jornada también contará con otros choques interesantes para disfrutar.

En tanto, los otros cotejos que animarán el sábado serán Austria frente a Argelia (Grupo J), Croacia ante Ghana e Inglaterra con Panamá (Grupo L), Congo frente a Uzbekistán y Colombia versus Portugal (Grupo H).

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A partir de las 18 del sábado, definiendo el Grupo L, Croacia chocará ante Ghana en el estadio Lincoln Financial Field de la ciudad estadounidense de Filadelfia (68.324 espectadores) y con el arbitraje de Drew Fischer (Canadá).

A la misma hora, panameños e ingleses jugarán en el MetLife Stadium de New Jersey (80.663 asistentes) y bajo la lupa del juez Abdulrahman Al-Jassim (Catar).

Otros encuentros del sábado

Por la zona H, a las 20.30 se enfrentarán Colombia ante Portugal en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami (con capacidad para 64.478 espectadores) y arbitrado por Alireza Faghani (Australia).

En tanto, el otro cotejo del grupo lo protagonizarán Congo ante Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (68.239 personas) y con la mirada de Felix Zwayer (Alemania).

Finalmente, Austria y Argelia, habitantes del Grupo J, definirán el segundo puesto en Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City (con capacidad para 69.045 personas) e impartirá justicia Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).


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