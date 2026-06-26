Cabo Verde hizo historia: clasificó a los 16avos de final con un empate ante Arabia Saudita

Cabo Verde escribió una página histórica en el fútbol de su país: empató 0-0 con Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 en su primera participación en una Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Bubista terminó segundo en el Grupo H con tres puntos y tendrá a la selección argentina como rival en la fase eliminatoria.

El partido no tuvo grandes emociones, aunque Cabo Verde generó la llegada más clara del encuentro a los 23 minutos del segundo tiempo: un pase filtrado de Nuno Da Costa habilitó a Laros Duarte en un mano a mano, pero el delantero no pudo superar el achique del arquero Mohammed Al Owais.

El primer acercamiento había sido de Arabia Saudita, con un zurdazo rasante de Salem Al Dawsari que bloqueó la defensa. A los 21 minutos de la primera mitad, Willy Semedo probó al primer palo para Cabo Verde, pero Al Owais lo contuvo sin problemas.

En el complemento, Jamiro Monteiro y Kevin Pina probaron suerte desde lejos para los africanos, sin éxito. Del lado árabe, un cabezazo de Mohammed Kanno obligó al arquero Vozinha a volver sobre sus pasos, y sobre el final Abdullah Al-Hamdan remató a las manos del guardameta caboverdiano.

El 0-0 final sentenció la eliminación de Arabia Saudita, que cerró la fase de grupos con un único punto y quedó último en el grupo.

Síntesis

Cabo Verde 0 - Arabia Saudita 0

Estadio: NRG Stadium, Houston, Estados Unidos

Árbitro: François Letexier (Francia) | VAR: Marco Di Bello (Italia)

Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, João Paulo; Kevin Pina; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Willy Semedo; Livramento. DT: Bubista.

Arabia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al Tambakti, Nawaf Boushal; Sultan Madash, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsari; Mohamed Kanno, Firas Al-Braikan. DT: Georgios Donis.

Cambios Cabo Verde: Nuno Da Costa por Semedo, Hélio Varela por Livramento, Laros Duarte por Monteiro, Garry Rodrigues por Ryan Mendes, Steven Moreira por Wagner Pina.

Cambios Arabia Saudita: Ali Lajami por Al Tambakti, Musab Al-Juwayr por Alkhaibari, Mohammed Al-Shamat por Salem Al Dawsari, Abdullah Al-Hamdan, Moteb Al-Harbi por Boushal.