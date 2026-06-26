Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026: cayó ante España y repitió el fracaso de Qatar

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España en el estadio Akron de Guadalajara. La Celeste repitió la caída en primera ronda que ya había sufrido en Qatar 2022 y dejó a Marcelo Bielsa con una nueva frustración mundialista: al igual que con Argentina en Corea-Japón 2002, el técnico rosarino volvió a quedar afuera en la fase de grupos de un Mundial.

El único gol del partido llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Marcos Llorente desbordó por derecha y metió un centro atrás que Álex Baena remató cruzado con poco poder, pero Fernando Muslera no pudo contenerlo y desvió la pelota al fondo de su propio arco. El error le costó el puesto al arquero histórico de la Celeste: fue reemplazado por Sergio Rochet en el entretiempo.

La segunda mitad no cambió la historia. Uruguay intentó reaccionar pero no generó peligro real. Ferran Torres estrelló un remate en el travesaño de Rochet a los 40 minutos del complemento, y el combinado charrúa terminó con diez jugadores por la expulsión de Agustín Canobbio en el segundo minuto de descuento. También se fue antes del final Federico Valverde, reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo.

España, en tanto, se quedó con el primer lugar del Grupo H y esperará al segundo del Grupo J, que actualmente es Austria.

Síntesis

Uruguay 0 - España 1

Estadio: Akron, Guadalajara, México

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos) | VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Uruguay: Muslera; G. Varela, Cáceres, M. Olivera, Sanabria; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez, M. Araujo. DT: Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

Gol: 41m. Álex Baena (E).

Cambios Uruguay: De La Cruz por Ugarte (45m. PT), Rochet por Muslera (ST), Viñas por Valverde (12m.), Brian Rodríguez por Sanabria (25m.).

Cambios España: Fabián Ruiz por Pedri (15m.), Dani Olmo por Merino (15m.), Yeremy Pino por Baena (21m.), Ferran Torres por Oyarzabal (31m.), Nico Williams por Lamine Yamal (31m.).

Incidencias: expulsado Canobbio (U) 45m. ST.