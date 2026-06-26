Argentina tiene rival en los 16avos: enfrentará a Cabo Verde, la gran revelación del torneo

La selección argentina ya conoce a su rival en los 16avos de final del Mundial 2026: Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del certamen, se clasificó como segunda del Grupo H y se medirá con el campeón defensor. El duelo se disputará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los isleños llegaron a la instancia eliminatoria tras una campaña histórica: empataron sin goles contra España -con una actuación destacada de su arquero Vozinha- y luego rescataron un 2-2 ante Uruguay con goles de Kevin Lenini y Hélio Varela. En la última fecha, un nuevo empate 0-0 ante Arabia Saudita les bastó para terminar segundos con tres puntos, aprovechando la derrota de la Celeste por 1-0 ante los españoles -en un partido marcado por un error grosero del arquero Fernando Muslera.

El cruce entre Argentina y Cabo Verde será el primero en la historia entre ambas selecciones. Para la Albiceleste, será la octava vez que enfrente a un combinado africano en un Mundial y la primera en instancia eliminatoria. El antecedente más recordado es la derrota ante Camerún por 1-0 en Italia 90.

El camino de Argentina en el Mundial si avanza

En caso de superar a Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni ya conoce su hoja de ruta. Los octavos de final se jugarán el martes 7 de julio a las 13:00 en Atlanta, ante el ganador de la llave entre Australia y el escolta del Grupo G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).

Si continúa avanzando, los cuartos de final serán el sábado 11 en Kansas City (22:00), la semifinal el miércoles 15 en Atlanta (16:00) y la gran final, el domingo 19 de julio desde las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Argentina vs. Cabo Verde: todos los datos del partido