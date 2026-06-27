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BOMBAZO

Uruguay no quiere saber nada con Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026 y busca a Gallardo

Uruguay quedó afuera en la fase de grupos del Mundial 2026 y ya pensando en la casi segura salida de Marcelo Bielsa, todos los cañones apuntan a Marcelo Gallardo.

Juan Riera
Juan Riera
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La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá, terminó de detonar la poca paciencia que le quedaba a los uruguayos con Marcelo Bielsa.

Se estima que no sólo por los resultados, sino por las declaraciones del técnico rosarino, no renovará su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) finaliza al término de la Copa del Mundo.

Lo peor de todo es que esto se da tras rumores de ruptura puertas adentro de su relación con el plantel y tras un duelo en el que sacó a Fernando Muslera y a su máxima estrella, Federico Valverde.

Teniendo en cuenta todo este contexto, en la prensa uruguaya comenzó a bajarse el nombre de Marcelo Gallardo como sucesor de "El Loco". No sería la primera vez que lo buscan, ya que lo contactaron para que agarre durante sus dos etapas al mando de River Plate.

Habrá que ver cómo se todo en los próximos días con Bielsa y si finalmente Gallardo, agarra o no al seleccionado charrúa.

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