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TRIUNFAZO

Sobre el final, Canadá le ganó a Sudáfrica y pasó a los octavos de final del Mundial 2026

En Los Ángeles, Canadá le ganó a Sudáfrica con un golazo sobre el final y pasó a los octavos de final del Mundial 2026.

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 En Los Ángeles, Canadá le ganó a Sudáfrica con un golazo sobre el final del partido y pasó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En un partido con pocas emociones, Stephen Eustáquio destrabó el encuentro para el anfitrión con un tiro de afuera del área a los 92 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, Canadá se enfrentará ahora al vencedor del partido entre Marruecos y Países Bajos.

EL RESUMEN DEL CANADÁ VS. SUDÁFRICA

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