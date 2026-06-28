Sudáfrica vs. Canadá, por los 16avos del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Sudáfrica y Canadá juegan hoy domingo, desde las 16 en Los Ángeles Stadium, por los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA. El árbitro del cotejo será el portugués João Pinhiero, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia, mientras que Omar Al Ali y Mohammed Alhammadi, oriundos de Emiratos Árabes Unidos, serán el cuarto y quinto árbitro. Además, el español Carlos del Cerro estará en el VAR, el brasileño Rodolpho Toski en el AVAR y el argentino Hernán Mastrángelo como SVAR.

El combinado africano fue la sorpresa del Grupo A, ya que si bien cayeron en el debut con derrota por 2 a0 frente a México, luego igualaron 1 a 1 con República Chica y le ganaron con lo justo a Corea del Sur.

Canadá, que jugó los tres partidos en sus tierras por ser los anfitriones, en el primer partido empataron 1 a 1 frente a Bosnia, en la segunda fecha golearon a Qatar por 6 a 0 y en la últma jornada cayeron con Suiza por 2 a 1.

Probables formaciones de Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko. DT: Hugo Broos

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch

Cómo ver en vivo Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026

El partido entre Sudáfrica y Canadá por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo oline por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.