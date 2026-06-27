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FRACASO Y DOLOR

Crisis en Uruguay: la AUF dejó sin avión al plantel tras la eliminación del Mundial 2026

Luego de que Uruguay se quedara afuera del Mundial 2026 en la fase de grupos, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó una tajante decisión logística.

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El golpe se veía venir y llegó: tras la caída ante España, Uruguay quedó afuera del Mundial 2026 en fase de grupos.

Con un clima interno tenso ya de por sí entre Marcelo Bielsa y un número considerable de jugadores, este sábado alguien le echó más leña al fuego a la situación de la Celeste.

Es que nada más y nada menos que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) compartió hoy un comunicado en el que informó una decisión que generó revuelo.

Tanto es así que, a diferencia de la logística para trasladarse hacia la competencia en Estados Unidos, México y Canadá, la entidad charrúa determinó que los jugadores no tuvieran un vuelo chárter para regresar al Paísito.

Sin embargo, la determinación no tiene que ver con el fracaso deportivo del combinado oriental, sino con una decisión prevista de antemano.

"El viaje de ida requirió un vuelo chárter exclusivo debido al volumen de la delegación (más de 150 personas) y la necesidad de trasladar más de 5.000 kg de equipaje y utilería. Tal como estaba planificado desde el inicio, el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo charter debido a no conocer desde dónde comenzaría el retorno", explicó el órgano.

Además, agregó: "Por este motivo, al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana 28/6 en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos".

Vale destacar que muchos jugadores de Uruguay no volverán al territorio rioplatense, sino que se repartirán por todo el planeta y, sobre todo, por Europa, donde muchos juegan y viven.

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