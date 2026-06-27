Alerta "roja" en España: preocupación por las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino, ¿se pierden el resto del Mundial 2026?

Más allá de la euforia por el triunfo de España ante Uruguay en la noche del viernes, que le valió ser primero en el Grupo H, la jornada dejó un saldo que puede ser altamente negativo para el conjunto "rojo": es que las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino podrían marginarlos del resto del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de Pino, el extremo sufrió una lesión en la clavícula izquierda tras caer mal en un choque, por lo que el futbolista está pendiente de pruebas para conocer el alcance de la lesión. A su vez, se encendieron las alarmas por Williams, quien terminó con una molestia.

"Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es. Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Mañana pasará unas pruebas. Seguramente tenga la clavícula rota", aseguró el entrenador Luis de la Fuente, tras el partido.

Luis de la Fuente está preocupado por el armado del equipo (Archivo).

Pino sufrió la caída a los 42 minutos del segundo tiempo y, tras algunos instantes tendido en el terreno de juego, pudo volver al campo, ya que a España no le quedaban más cambios, pero muy mermado por el dolor.

"Ha hecho una heroicidad", aseguró su entrenador que, dependiendo de las pruebas médicas, podría perder a un jugador que entró al campo como suplente frente a Arabia Saudita y contra Uruguay.

Por otra parte, Williams acusó una nueva molestia muscular, se fue del estadio rengueando y también encendió las alarmas. "Hay que esperar, tiene una molestias. Puede ser una sobrecarga o fatiga. Veremos", expresó el entrenador.

Expectativa "roja"

España aguarda rival para los dieciseisavos de final, el cual será el segundo del Grupo J, puede ser Austria o Argelia. La "Furia Roja" disputará su próximo encuentro el jueves 2 de julio, a las 16 de Argentina en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Finalmente, las reglas de la FIFA lo deja claro y Luis de la Fuente no podrá llamar a otro jugador para sustituirles, ya que esto solo se puede hacer hasta 24 horas antes del debut.