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VAN POR LA CLASIFICACIÓN

Argelia y Austria, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Argelia y Austria se miden por el Grupo J del Mundial 2026, que ya ganó Argentina. Este duelo será clave para ver quien pasa a los 16avos. de la Copa del Mundo.

Juan Riera
Juan Riera
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Argelia y Austria se miden hoy sábado, desde las 23 en el Estadio Kansas City, por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del cotejo será el uzbeko Ilgiz Tantashev, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin, mientras que la mexicana Katia Garcia será la cuarta árbitra. 

Los africanos comenzaron este Mundial sufriendo una goleada ante la Selección Argentina por 3 a 0, con tres tantos de Lionel Messi. aunque luego vencieron 2 a 1 a Jordania.

Austria superó 3 a 1 ante Jordania, pero luego no pudieron ante la Argentina, con la que cayeron 2 a 0 consecuencia de un doblete de Messi.

Probables formaciones Argelia vs. Austria por el Mundial 2026

 
Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick

Cómo ver en vivo Argelia vs. Austria por el Mundial 2026

Argelia y Austria por el Mundial 2026 será televisado por D Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow y DSports.

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