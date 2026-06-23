Argelia eliminó a Jordania y Argentina se quedó con el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026

Argelia le ganó 2 a 1 a Jordania y lo eliminó en el cierre de la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. Este resultado le permitió a la Selección Argentina asegurarse el primer puesto, tras el triunfo sobre Austria con dos tantos de Lionel Messi.

Nizar Al Rashdan abrió el marcador en San Francisco, pero Nadhir Benbouali y Amine Gouiri lo dieron vuelta para los africanos, que pelearán ante los europeos por el segundo puesto.

Depende como se den los resultados, hasta un empate podría meter a ambos en los 16avos de final pensando en los mejores terceros. Una ventaja es que jugarán conociendo los demás resultados.