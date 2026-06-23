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RESULTADO JUSTO

Argelia eliminó a Jordania y Argentina se quedó con el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026

Argelia le ganó por la mínima diferencia a Jordania, la dejó afuera de todo y gracias a ese resultado, la Selección Argentina se aseguró el primer puesto del grupo J del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
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Argelia le ganó 2 a 1 a Jordania y lo eliminó en el cierre de la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. Este resultado le permitió a la Selección Argentina asegurarse el primer puesto, tras el triunfo sobre Austria con dos tantos de Lionel Messi

Nizar Al Rashdan abrió el marcador en San Francisco, pero Nadhir Benbouali y Amine Gouiri lo dieron vuelta para los africanos, que pelearán ante los europeos por el segundo puesto. 

Depende como se den los resultados, hasta un empate podría meter a ambos en los 16avos de final pensando en los mejores terceros. Una ventaja es que jugarán conociendo los demás resultados.

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