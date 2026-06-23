Argelia se lo dio vuelta a Jordania y definirá su clasificación contra Austria

Argelia derrotó por 2-1 a Jordania por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. Con este resultado, la Selección Argentina se aseguró el primer puesto en el grupo gracias al triunfo por 2-0 ante Austria, con el doblete de Lionel Messi.

El volante Nizar AlRashdan convirtió el gol para el triunfo transitorio de Jordania. En el complemento, Argelia logró recuperarse con el tanto de Nadhir Benbouali y sentenció el triunfo con el gol del atacante Amine Gouiri.

En tanto, este resultado le permitió a la Argentina asegurarse el primer puesto del grupo luego de haber ganado en primer turno 2 a 0 ante Austria, con dos goles de Lionel Messi.

El próximo partido de Argelia será contra Austria el 27 de junio a las 23:00 hs en el estadio Kansas City. Argelia se encuentra en la 3° posición de la tabla del Grupo J y definirá su clasificación a 16avos en el enfrentamiento ante los europeos.