Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MUNDIAL 2026

Argelia se lo dio vuelta a Jordania y definirá su clasificación contra Austria

El elenco dirigido por Vladimir Petkovi logró reaccionar a tiempo y le ganó 2 a 1 a Jordania en un encuentro clave. El elenco africano definirá su clasificación a la próxima fase ante Austria.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Argelia derrotó por 2-1 a Jordania por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. Con este resultado, la Selección Argentina se aseguró el primer puesto en el grupo gracias al triunfo por 2-0 ante Austria, con el doblete de Lionel Messi

El volante Nizar AlRashdan convirtió el gol para el triunfo transitorio de Jordania. En el complemento, Argelia logró recuperarse con el tanto de Nadhir Benbouali y sentenció el triunfo con el gol del atacante Amine Gouiri.

 

En tanto, este resultado le permitió a la Argentina asegurarse el primer puesto del grupo luego de haber ganado en primer turno 2 a 0 ante Austria, con dos goles de Lionel Messi.

El próximo partido de Argelia será contra Austria el 27 de junio a las 23:00 hs en el estadio Kansas City. Argelia se encuentra en la 3° posición de la tabla del Grupo J y definirá su clasificación a 16avos en el enfrentamiento ante los europeos.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Mundial 2026