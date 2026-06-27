El brujo que maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo ahora anticipó que Cabo Verde eliminará a la Selección Argentina

El Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México tiene diversas aristas importantes, desde el color que le impone la gente, cánticos o goles, hasta distintas figuras que llaman la atención. Así es el caso de este brujo ghanés, quien dijo haber realizado "trabajos de magia" para que Cristiano Ronaldo y Harry Kane no puedan tener un buen certamen en su momento, aunque ahora la selección argentina apareció en "su radar".

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, que es un brujo que utilizó las redes sociales para comentar los trabajos que hizo sobre el goleador inglés para evitar la derrota de su equipo ante los "tres leones".

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Días antes del partido entre Ghana e Inglaterra, el mago fue contundente y afirmó: "Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué trabajo necesito hacer para detenerlo".

Su vaticinio aspiraba a generarle una molestia menor, suficiente para impedirle desplegar el nivel que mostró en el debut frente a Croacia, donde firmó un doblete y rompió un récord histórico.





Y así fue: el capitán inglés se fue del Gillette Stadium de Boston sin convertir, pese a haber tenido una de las situaciones más claras del partido casi sobre el cierre, cuando definió por arriba del travesaño una oportunidad inmejorable.

La presencia de Bonsam en el escenario mundialista no es nueva, ya que el brujo acostumbra hacer declaraciones previas a los partidos importantes de su seleccionado y, en cada cita, asegura que se va a encargar de neutralizar a la figura del rival a través de un ritual.

Harry Kane no pudo convertir ante Ghana (Archivo).

El partido en Boston terminó 0-0, con Inglaterra dominando la posesión pero sin claridad en el último tercio. Kane jugó los 90 minutos y tuvo varias intervenciones, pero la pelota nunca le terminó de entrar al arco.

La acción más recordada fue un remate desperdiciado a pocos minutos del final, en una jugada donde el inglés llegó solo frente al arquero ghanés y definió de manera muy pobre. Suficiente para que el brujo, desde Ghana, se anotara la "víctima" en su lista personal.

Otra víctima en su camino

La historia tiene un antecedente que es el que terminó instalando a Bonsam como personaje del fútbol mundial. Durante el Mundial de Brasil 2014, el brujo se atribuyó la lesión que sufrió Cristiano Ronaldo en la víspera del cruce entre Portugal y Ghana por la fase de grupos.

Aquel rumor cobró fuerza cuando Cristiano apareció con vendajes en la rodilla durante el torneo y se reactivó con cada nueva aparición pública del personaje.

Argentina, en la mira

Desde entonces, Bonsam construyó su fama internacional y aparece cada tanto con declaraciones sobre figuras del fútbol mundial y, aunque muchos lo toman como folclore, hay un sector del fútbol que considera que el peso de los rituales tradicionales no es un detalle menor.

La predicción de Nana Kwaku Bonsam (Twitter).

Hace unas horas, en su perfil de la red social X, el brujo ghanés lanzó una contundente advertencia de cara al partido por 16avos de final entre los dirigidos por Lionel Scaloni y su par de Cabo Verde, que se llevará a cabo el próximo viernes a las 19 en la ciudad de Miami: "Cabo Verde eliminará a Argentina en la eliminatoria de dieciseisavos de final".



