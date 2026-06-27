Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Colombia y Portugal se medirán hoy sábado, desde las 20 en el Miami Stadium, por la fecha 3 del Grupo K del del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el australiano Alireza Faghani, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas George Lakrindis y Andrew Lindsav, mientras que el hondureño Said Martínez será el cuarto árbitro y Walter López será el quinto.

Los cafeteros se impusieron claramente ante Uzbekistán por 3 a 0, mientras que vencieron por la mínima al Congo. Su ilusión es cerrar la fase inicial con puntaje ideal.

El seleccionado portugués igualaron con Congo 1 a 1 y golearon a Uzbekistán 5 a 1, en lo que le fue la vuelta al gol de Cristiano Ronaldo, autor de un doblete en el mencionado cotejo.

Probables formaciones de Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez

Cómo ver en vivo Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

El partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.