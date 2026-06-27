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DUELO DE EQUIPOS PAREJOS

Congo vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Congo y Uzbekistán se miden por el Grupo K del Mundial 2026 de la FIFA. Los congoleños tienen la chance de pasar a la siguientre ronda.

Juan Riera
Juan Riera
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Congo y Uzbekistán se enfrentan hoy sábado, desde las 20.30 en el Atlanta Stadium, por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, Méxcio y Canadá. El árbitro del encuentro será el alemán Felix Zwaye, quien será asistido por sus compatriotas Robert Kempter y Christian Diss, mientras que el español Alexandro Hernandez será el cuarto árbitro.

La alegría por el punto del debut frente a Portugal, no se pudo repetir ante la Colombia de James Rodríguez, quien se impuso por 1 a 0 con tanto de Daniel Muñoz.

En cambio, la participación del conjunto uzbeko pende de un hilo tras el duro 5 a 0 sufrido ante Portugal. El equipo que tiene como figura a Abdukodir Khusanov intentará hacer pie en el torneo.

Probables formaciones de Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026


Congo: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Ngal'ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa. DT: Sebastien Desabre

Uzbekistán:  Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov; Bekhruz Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro

Cómo ver vivo Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

El partido entre Congo y Uzbekistán será televisado por TyC Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGo  y Telecentro Play.

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