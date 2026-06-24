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CRISIS SANITARIA

Contra el ébola, Estados Unidos autoriza ensayos en el Congo con un nuevo fármaco

Washington aportará dosis de un tratamiento experimental que antes reservaba solo para sus ciudadanos. Las pruebas buscan combatir la cepa Bundibugyo.

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos autorizó el envío y uso de un fármaco experimental de anticuerpos para combatir el grave brote de ébola en la República Democrática del Congo

La medida representa un giro en la política de Washington, que inicialmente había reservado estas dosis de manera exclusiva para sus propios ciudadanos en situación de alto riesgo.

La decisión busca mitigar una crisis sanitaria en aumento, ya que la nación africana ha registrado más de 1.000 casos confirmados desde que se declaró la emergencia el pasado 15 de mayo

La cepa responsable del brote es la Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados en la actualidad.

El medicamento seleccionado es el MBP134, desarrollado por el laboratorio estadounidense Mapp Biopharmaceutical, con sede en California. Las dosis se aplicarán bajo la modalidad de "uso compasivo" y para sustentar los ensayos clínicos en el terreno.

Alianza farmacéutica para frenar la cepa Bundibugyo

Según confirmaron portavoces oficiales y científicos que participan en el proceso, el MBP134 se someterá a pruebas tanto de forma individual como en terapias combinadas

Para ello, se acoplará con el remdesivir (conocido comercialmente como Veklury), un antiviral de la firma Gilead Sciences que ganó notoriedad global durante la pandemia de COVID-19.

De forma paralela, las autoridades médicas evaluarán un segundo fármaco de la misma compañía llamado obeldesivir, el cual será testeado como una alternativa de tratamiento preventivo ante los contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ratificó que los cargamentos con estos insumos médicos y tratamientos de última generación ya se encuentran en camino hacia la región afectada. Se prevé que los protocolos de testeo comicen formalmente en las próximas semanas.

Datos clave para la futura aprobación regulatoria

Aunque el vocero del gobierno norteamericano se negó a precisar la cantidad exacta de dosis provistas para la emergencia, destacó el valor científico de la iniciativa

El despliegue en el territorio africano permitirá recolectar datos esenciales sobre la efectividad y seguridad del compuesto.

La información obtenida durante estas pruebas de campo servirá de sustento técnico para una futura revisión regulatoria en Estados Unidos. El objetivo final de la farmacéutica y de las agencias de salud es lograr la aprobación definitiva del fármaco en el mercado norteamericano.

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