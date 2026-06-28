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CON UN PAR DE SORPRESAS

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

Ya se definieron los seleccionados que buscarán un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 y hubo al menos un par de sorpresas entre los eliminados.

Juan Riera
Juan Riera
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Se terminó la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que quedaron definidos los 16 seleccionado que buscarán en un lugar en los octavos de final.

No es un detalle menor que en esta Copa del Mundo en especial, se clasificaron además del primero y el segundo de cada grupo, los ocho mejores terceros.

Si hacemos referencia a los eliminados, sorprende las pobres performances de Turquía y Uruguay.

Cuáles son la selecciones eliminadas del Mundial 2026

  • República Checa (Grupo A)
  • Corea del Sur (Grupo A)
  • Qatar (Grupo B)
  • Escocia (Grupo C)
  • Haití (Grupo C)
  • Turquía (Grupo D)
  • Curazao (Grupo E)
  • Túnez (Grupo F)
  • Nueva Zelanda (Grupo G)
  • Irán (Grupo G)
  • Arabia Saudita (Grupo H)
  • Uruguay (Grupo H)
  • Irak (Grupo I)
  • Jordania (Grupo J)
  • Uzbekistán (Grupo K)
  • Panamá (Grupo L)
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