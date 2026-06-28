Dónde queda y cómo es Cabo Verde, el pequeño país que enfrentará a Argentina por los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo, el próximo viernes 3 de julio en Miami.

El seleccionado africano logró una clasificación histórica a la fase eliminatoria tras terminar segundo en el Grupo H, detrás de España y por encima de Uruguay y Arabia Saudita. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una Copa del Mundo.

Dónde queda Cabo Verde

Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, es un pequeño país insular ubicado en el océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, en África occidental.

El país está formado por un archipiélago de diez islas, de las cuales nueve están habitadas. Su capital es Praia, ubicada en la isla de Santiago, y tiene una población cercana a los 525.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más pequeños que disputaron un Mundial.

El portugués es el idioma oficial, aunque gran parte de la población también habla criollo caboverdiano.

La historia de Cabo Verde

Las islas estaban deshabitadas hasta la llegada de los navegantes portugueses en el siglo XV. En 1462 fue fundada Ribeira Grande, actual Cidade Velha, uno de los primeros asentamientos europeos en la región tropical.

Gracias a su ubicación estratégica, Cabo Verde se convirtió durante siglos en un punto clave para las rutas comerciales del Atlántico y tuvo un papel central en el tráfico transatlántico de esclavos.

El país obtuvo su independencia de Portugal el 5 de julio de 1975, luego de un proceso liderado por el movimiento anticolonial encabezado por Amílcar Cabral, una de las figuras más influyentes de la descolonización africana.

Desde 1991 celebra elecciones multipartidarias y es considerado una de las democracias más estables del continente.

Cultura y economía

La identidad caboverdiana combina influencias africanas y portuguesas. Su expresión cultural más reconocida es la morna, género musical que alcanzó fama internacional gracias a la cantante Cesária Évora.

La economía depende principalmente del turismo, los servicios, la actividad portuaria y las remesas enviadas por la amplia diáspora caboverdiana.

Entre sus principales destinos turísticos se destacan las islas de Sal, Boa Vista, Santiago, São Vicente y Fogo.

Cómo juega Cabo Verde, el rival de Argentina

Conocido como los Tiburones Azules, Cabo Verde disputa el primer Mundial de su historia y ya protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo.

El equipo dirigido por Pedro "Bubista" Brito empató 0-0 con España, igualó 2-2 frente a Uruguay y cerró la fase de grupos con otro 0-0 ante Arabia Saudita.

Con esos tres empates terminó segundo del Grupo H y eliminó a Uruguay y Arabia Saudita, logrando una clasificación histórica a los dieciseisavos de final.

Además, se convirtió en el país con menor población en alcanzar una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Gran parte de su plantel está integrado por futbolistas nacidos o formados en la diáspora, especialmente en Portugal, Países Bajos y Francia, lo que le aporta experiencia en ligas europeas de primer nivel.

Su principal fortaleza es el orden táctico, la solidez defensiva y la disciplina colectiva. Aunque no ganó ningún partido en la fase de grupos, tampoco perdió y construyó su histórica clasificación a partir de una defensa firme y una gran capacidad para competir frente a rivales de mayor tradición mundialista.

Ahora buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a la Selección Argentina por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.