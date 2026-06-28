Los tremendos memes con el arquero de Jordania, Dibu Martínez y Cabo Verde tras la Argentina frente a Jordania por el Mundial 2026

La Selección Argentina venció a Jordania por 3 a 1 por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. Los tantos de la Scaloneta los anotaron Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez de penal y Lionel Messi, quien llegó a su sexto tanto en el torneo y a su gol 19 en la historia de la Copas del Mundo.

Cómo es común en cada partido, los usuarios de las redes sociales reaccionaron con ingeniosos memes, que incluyeron a Cabo Verde, el rival de Argentina por los 16avos. de final, el próximo viernes a las 19 horas en el Miami Stadium.

Los ingeniosos memes del triunfo de Argentina ante Jordania por el Mundial 2026

El arquero de Jordania armando el cocodrilo para el gol de lo celsopic.twitter.com/VhLKu94rSL — Misho (@millo_design_) June 28, 2026

El arquero de Jordania apostando por dos goles de tiro libre en AlQaedaBET: pic.twitter.com/EqJZ7jdIMG June 28, 2026

GOLAZO DE LO CELSO

HDP SU PRIMER GOL Y FUE ASÍ CRACK TOTAL pic.twitter.com/kPMGz9FeH3 — %uD835%uDE40%uD835%uDE61 %uD835%uDE69%uD835%uDE5A%uD835%uDE58%uD835%uDE61%uD835%uDE56 (@Tecladovich) June 28, 2026

"Cómo van a gritar tanto un gol contra Jordania"



Yo gritando el gol solamente porque lo hizo Lautaro Martinez: pic.twitter.com/6Ftxw1xxuz — Micha (@ElMichalito) June 28, 2026

El DT de Jordania después de ver como sus jugadores no pueden pasar a Otamendi: pic.twitter.com/cPjNyfovNf — Micha (@ElMichalito) June 28, 2026