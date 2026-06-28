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IMPERDIBLES

Los tremendos memes con el arquero de Jordania, Dibu Martínez y Cabo Verde tras la Argentina frente a Jordania por el Mundial 2026

Los usuarios de las redes sociales inundaron de memes X tras la victoria de la Selección Argentina ante Jordania por el Grupo J del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
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La Selección Argentina venció a Jordania por 3 a 1 por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. Los tantos de la Scaloneta los anotaron Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez de penal y Lionel Messi, quien llegó a su sexto tanto en el torneo y a su gol 19 en la historia de la Copas del Mundo.

Cómo es común en cada partido, los usuarios de las redes sociales reaccionaron con ingeniosos memes, que incluyeron a Cabo Verde, el rival de Argentina por los 16avos. de final, el próximo viernes a las 19 horas en el Miami Stadium.

Los ingeniosos memes del triunfo de Argentina ante Jordania por el Mundial 2026

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