Mundial 2026: denuncian por violación al capitán de Cabo Verde

A pocos días del encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la selección africana quedó envuelta en una fuerte polémica.

Su capitán, Ryan Mendes, es investigado por la Justicia de Nueva Zelanda luego de que una mujer brasileña lo denunciara por una presunta violación ocurrida durante una concentración del equipo en marzo.

Ryan Mendes es el máximo goleador histórico y el futbolista con más partidos disputados en la selección de Cabo Verde.

La denuncia fue presentada el 10 de abril ante la policía de Auckland y cuenta con distintos elementos incorporados al expediente. Entre ellos figuran un informe médico, fotografías de lesiones y registros de cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba la delegación caboverdiana.

La denunciante, una ciudadana brasileña que residía en Nueva Zelanda con una visa de trabajo, había sido contratada como intérprete para asistir a la selección de Cabo Verde durante una serie de compromisos internacionales, debido a la necesidad de comunicación en portugués.

De acuerdo con la declaración incorporada a la causa, el episodio habría ocurrido el 27 de marzo, luego del amistoso disputado frente a Chile. La mujer aseguró que fue convocada a una habitación del hotel para cumplir tareas laborales, aunque al advertir que se trataba de una reunión de carácter social decidió retirarse.

Según lo denunciado por la mujer, horas más tarde Mendes habría ingresado a su habitación para agredirla físicamente y abusar sexualmente de ella. Como consecuencia de ello, el examen médico detectó contusiones en distintas partes del cuerpo y lesiones genitales compatibles con una agresión.

La investigación permanece abierta en Nueva Zelanda y las autoridades continúan analizando pruebas médicas, testimonios y registros audiovisuale

Las autoridades de Nueva Zelanda confirmaron la existencia del expediente, aunque evitaron brindar mayores precisiones debido a las normas de privacidad que rigen este tipo de procesos.

La causa continúa en etapa de investigación e incluye pericias forenses, análisis de material audiovisual y toma de testimonios para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una eventual imputación.

En caso de una acusación formal, la legislación neozelandesa contempla penas de hasta 20 años de prisión para los delitos de violencia sexual. Además, podrían activarse mecanismos de cooperación internacional, aunque la inexistencia de un tratado bilateral de extradición con Cabo Verde podría sumar complejidad al proceso.

La situación genera un fuerte impacto deportivo, ya que Cabo Verde disputa el primer Mundial de su historia. Mendes, de 36 años, es el máximo goleador y el futbolista con más presencias en la selección, por lo que su figura representa uno de los principales símbolos del crecimiento del fútbol del país africano en las últimas dos décadas.

La denuncia tomó repercusión internacional en la previa del cruce entre Cabo Verde y Argentina por los 16avos del Mundial 2026.

¿Quién es Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde?

Ryan Isaac Mendes da Graça nació el 8 de enero de 1990 en Mindelo, en la isla de São Vicente, Cabo Verde. Dio sus primeros pasos en el fútbol en Batuque FC, un club local desde el que logró dar el salto a Europa cuando todavía era muy joven.

A nivel de clubes jugó en el Le Havre y luego pasó por Lille, ambos equipos de Francia. Además, participó en Nottingham Forest (Inglaterra), Kayserispor (Turquía) y equipos de Emiratos Árabes Unidos hasta llegar a Idr FK, su actual equipo.

Debutó con la selección de Cabo Verde en 2010 y, desde entonces, se convirtió en el máximo goleador histórico y en el jugador con mayor cantidad de presencias con la camiseta nacional.

De hecho, dentro del plantel es considerado uno de los principales referentes y uno de los responsables del crecimiento del seleccionado caboverdiano en el ámbito internacional.

Muchos locales aseguran que su liderazgo fue clave para que el país africano lograra clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, un hito histórico para una nación de poco más de medio millón de habitantes.

Precisamente por ese rol protagónico, la investigación en su contra adquirió una enorme repercusión tanto en Cabo Verde como en el resto del mundo del fútbol.