Con una ráfaga, Inglaterra venció a Panamá y pasó a los 16avos de final del Mundial 2026 en la cima del Grupo L

Este sábado, Inglaterra se impuso 2-0 frente a Panamá, finalizó en la cima del Grupo L y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

Como era de esperarse, los Three Lions salieron mejor parados y mandaron la primera advertencia del encuentro con un remate de Marcus Rashford. Sin embargo, el conjunto caribeño se las arregló para responder con un disparo de José Luis Rodríguez que exigió a Jordan Pickford.

¡MARCUS RASHFORD TUVO LA PRIMERA CHANCE DEL PARTIDO!



El atacante inglés intentó el remate y el arquero Mosquera tapó el disparo.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bHfjNKsfUG — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

¡ADVIRTIÓ PANAMÁ!



José Luis Rodríguez intentó el remate al primer palo y Pickford mandó el balón hacia afuera.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tw1qX90d2W June 27, 2026

Recién sobre el cierre de la parte inicial, el equipo europeo volvió a estar cerca con un tiro libre del delantero de Barcelona.

¡LO TUVO RASHFORD!



El delantero del Barcelona pateó un tiro libre que se fue cerca del palo izquierdo de Mosquera.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/czElnfY8em — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Ya en el complemento, el dominio se hizo visible con un poco más de posición, aunque los dirigidos por Thomas Tuchel estaban fallando en el último toque.

Para resolver ese problema bastó una pelota parada donde, entre muchos duelos individuales, Jude Bellingham estiró la pierna y convirtió el 1-0 que le abrió las puertas al combinado británico.

¡LLEGÓ EL GOL DE INGLATERRA!



Jude Bellingham metió el zurdazo y abrió el marcador contra Panamá.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MrpXGKI3af — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

La manera de confirmar la ventaja que tuvo la campeona del mundo en 1966 fue inmejorable y con una conexión de figuras: asistencia de Bellingham y cabezazo letal de Harry Kane para estirar la diferencia cinco minutos más tarde.

¡HARRY KANE SUMÓ SU GOL Y HACE HISTORIA!



De cabeza, el delantero marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xda6o1NbPD — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Ahora, Inglaterra tendrá que esperar la definición de las zonas que restan para saber quién será su próximo rival. Vale destacar que, como posibles, aparecen Ecuador, Senegal, Argelia, Austria o la República Democrática del Congo.