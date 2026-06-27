Con una ráfaga, Inglaterra venció a Panamá y pasó a los 16avos de final del Mundial 2026 en la cima del Grupo L
Una vez que logró destrabar el trámite, Inglaterra impuso su jerarquía, le ganó a Panamá, se metió en los 16avos de final y terminó su participación en el Grupo L del Mundial 2026 en lo más alto.
Este sábado, Inglaterra se impuso 2-0 frente a Panamá, finalizó en la cima del Grupo L y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.
Como era de esperarse, los Three Lions salieron mejor parados y mandaron la primera advertencia del encuentro con un remate de Marcus Rashford. Sin embargo, el conjunto caribeño se las arregló para responder con un disparo de José Luis Rodríguez que exigió a Jordan Pickford.
Recién sobre el cierre de la parte inicial, el equipo europeo volvió a estar cerca con un tiro libre del delantero de Barcelona.
Ya en el complemento, el dominio se hizo visible con un poco más de posición, aunque los dirigidos por Thomas Tuchel estaban fallando en el último toque.
Para resolver ese problema bastó una pelota parada donde, entre muchos duelos individuales, Jude Bellingham estiró la pierna y convirtió el 1-0 que le abrió las puertas al combinado británico.
La manera de confirmar la ventaja que tuvo la campeona del mundo en 1966 fue inmejorable y con una conexión de figuras: asistencia de Bellingham y cabezazo letal de Harry Kane para estirar la diferencia cinco minutos más tarde.
Ahora, Inglaterra tendrá que esperar la definición de las zonas que restan para saber quién será su próximo rival. Vale destacar que, como posibles, aparecen Ecuador, Senegal, Argelia, Austria o la República Democrática del Congo.