Panamá vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Panamá e Inglaterra juegan hoy sábado, desde las 18 en el New York-New Jersey Stadium, por el Grupo L del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

Los Canaleros cayeron por 1 a 0 ante Croacia como ante Ghana, por lo que ya quedó eliminado de esta Copa del Mundo. Aún así, tiene el desafío de hacer su primer gol en este torneo y lograr sus primeros puntos en su historia en la cita máxima del fútbol.

Inglaterra despachó a Croacia por 4 a 2 en su debut, pero luego no pudo superar ante Ghana, con el que igualó 0 a 0. Su gran referente Harry Kane debe levantar el nivel si quieren llegar lejos.

Probables formaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen

Inglaterra: Jordan Pickford; Trevoh Chalobah, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel

Cómo ver en vivo Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El partido entre Panamá e Inglaterra por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports. Además, será televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.



