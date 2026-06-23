Inglaterra vs. Ghana, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Inglaterra y Ghana juegan hoy martes, desde las 17 en el Boston Stadium, por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro es el hondureño Said Martínez, quien tiene como asistentes a Walter López y Christian Ramirez. Además, el chino Ma Ning será el cuarto árbitro y su compatriota Zhou Fei.

Los ingleses, con Harry Kane como máxima figura, viene de ganarle claramente a la Croacia de Luka Modric por 4 a 2.

Ghana, por su lado, venció a Panamá con un gol agónico de Caleb Yirenkyi a los 95 y sueña con meterse en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Probables formaciones Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey; Kamalden Sulemana, Abdul Fatawu Issahaku, Antoine Semenyo y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz

Cómo ver en vivo Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

El partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 será televisado por Telefe. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.