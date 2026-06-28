Lionel Messi rompió otro récord histórico en los Mundiales

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. Tras la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 sobre Jordania en Texas por el Mundial 2026, el capitán albiceleste estableció una impresionante serie de récords individuales y colectivos que lo consolidan como una de las máximas figuras de la Copa del Mundo.

Con su gol ante Jordania, Messi se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo. La racha comenzó durante las cuatro instancias decisivas de Qatar 2022 y se extendió a los tres encuentros disputados por Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.

Además, el rosarino amplió su ventaja como máximo goleador histórico de los Mundiales al llegar a 19 tantos. Seis de esas conquistas corresponden a la actual edición del torneo, donde también lidera la tabla de goleadores por delante de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr. y Ousmane Dembélé, todos con cuatro anotaciones.

El segundo gol de tiro libre de Messi en los Mundiales

El tanto frente a Jordania también representó apenas el segundo gol de tiro libre de Lionel Messi en una Copa del Mundo, igualando la marca conseguida frente a Nigeria durante el Mundial de Brasil 2014.

Argentina también logró un récord colectivo

La Selección argentina sumó otra estadística histórica gracias al gol de tiro libre de Giovani Lo Celso y al posterior tanto de Messi.

La Albiceleste se convirtió en la primera selección en convertir dos goles de tiro libre directo en un mismo partido mundialista desde que Dinamarca lo lograra frente a Japón durante Sudáfrica 2010.

Primer antecedente oficial entre Argentina y Jordania

El encuentro también marcó el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en la historia. Con este triunfo, Argentina inauguró el historial con una victoria, tres goles a favor y uno en contra.

Argentina cerró la fase de grupos con puntaje ideal

Gracias al triunfo sobre Jordania, el seleccionado argentino finalizó la fase de grupos con puntaje perfecto y se sumó a Francia y México como los únicos equipos que ganaron sus tres partidos en esta edición del Mundial.

Además, la Albiceleste igualó una marca propia que solo había conseguido en las Copas del Mundo de 1930, 1998, 2010 y 2014.