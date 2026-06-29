¿Cabo Verde sabía que le tocaba Argentina en el Mundial 2026? La inquietante predicción de una de sus figuras

La selección de Cabo Verde se transformó en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, luego de su agónica clasificación a 16avos de final donde deberá enfrentarse a la Selección Argentina tras ser segunda de su grupo.

Uno de los grandes artífices de la hazaña de la selección africana fue el arquero Vozinha, que mantuvo su arco en cero en su debut mundialista ante España y no recibió goles en el empate ante Arabia Saudita. Pero además, causó furor en una entrevista previa al mundial en el que anticipó cuál sería el futuro del combinado caboverdiano.

El arquero de 40 años destacó en una entrevista televisiva que "jugar contra Argentina sería muy bueno" por la influencia que tiene Messi dentro del equipo Albiceleste y a nivel mundial en la competencia.

El arquero caboverdiano que se ilusionó de jugar contra Lionel Messi.

"Sinceramente amaría jugar contra Leo y, quien sabe, intercambiar camisetas con él", se ilusionó el guardameta que se desempeña en Chaves, de la segunda división de Portugal ante el hipotético encuentro que se convirtió en una realidad.

En otro tramo de la nota, al ser consultado sobre qué representaría atajarle un penal a Lionel Messi, Vozinha sostuvo que "eso sería demasiado" y que podría considerarse como "un sueño hecho realidad".

La hazaña caboverdiana en el mundial consistió en quedar segundo con tres puntos en el grupo H, que compartía con España, Uruguay y Arabia Saudita. El primer encuentro empataron 0-0 contra una de las principales candidatas, empataron 2-2 contra el elenco charrúa y sellaron su clasificación empatando 0-0 ante el combinado saudí. Tras estos resultados, deberán enfrentarse ante los dirigidos por Lionel Scaloni este viernes a las 19.