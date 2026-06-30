Zlatan Ibrahimovic elogió a Orlando Gill tras la eliminación de Alemania del Mundial 2026: "Pudo haber jugado el partido de su vida"

La actuación de Orlando Gill fue determinante para que Paraguay eliminara a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de la FIFA. Después de un debut complicado, en el que recibió cuatro goles frente a Estados Unidos, el arquero paraguayo tuvo una noche consagratoria al sostener el empate durante los 90 minutos y atajar dos penales en la definición para clasificar a su selección a los octavos de final.

El rendimiento del guardameta, cuyo pase pertenece a San Lorenzo, también fue destacado por Zlatan Ibrahimovic, quien analizó el encuentro como comentarista de Fox Sports en Estados Unidos.

"Así es el juego, se gana o se pierde. No hay una segunda oportunidad como en la fase de grupos. Si no metes los goles cuando tienes grandes oportunidades de marcar... El portero de Paraguay pudo haber jugado el partido de su vida", afirmó el exdelantero sueco.

Además de elogiar a Gill, Ibrahimovic resaltó el trabajo colectivo del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. "Paraguay fue un equipo sólido, defendió muy bien y supo mantener el área cerrada ante el empuje de Alemania. La definición por penales es una lotería, puede ser para cualquiera", sostuvo.

Zlatan Ibrahimovic lamentó la situación de Jonathan Tah

El histórico goleador también se refirió al difícil momento que atravesó Jonathan Tah, quien falló el penal decisivo después de que Alemania lograra remontar una desventaja en la serie. El defensor, además, había convertido un gol durante el partido que finalmente fue anulado.

"Realmente lo siento por él porque pudo ser el héroe con ese gol que fue anulado y luego falló el penal. Puede terminar siendo criticado por los medios y todo eso. De héroe pasa a ser señalado. Pero así es el fútbol. Tienes que ser mentalmente fuerte y seguir adelante", expresó Ibrahimovic.

Con esta nueva eliminación, Alemania volvió a quedarse fuera antes de los octavos de final, una instancia que no logra superar desde hace tres ediciones consecutivas del Mundial.