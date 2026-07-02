Con Mayra Mendoza, el Municipio relanzó "Quilmes en entornos digitales"

Este miércoles, con la participación de la diputada provincial, Mayra Mendoza, y con la presencia de equipos docentes de distintas escuelas del distrito, se relanzó el programa municipal "QuilmESI en Entornos Digitales", una nueva edición de la política pública local que está orientada a fortalecer la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas secundarias del distrito. En este marco, la legisladora explicó los alcances del proyecto de Ley Ema para abordar y prevenir las distintas violencias en contextos virtuales.

"Acá estamos con Laura, quien impulsó esta ley como madre, transformando un dolor muy profundo en una causa colectiva para que la situación por la que pasó Ema sea abordada de otra forma en otros adolescentes. Estamos hablando de lo que significa la vida hoy, atravesada por las pantallas, y creo que es un tema que lo debemos abordar con muchísima responsabilidad, porque lo que sucede en ese entorno digital, no queda al lado de la vida real, de lo que afecta a las personas, a su autoestima, a sus sentimientos, a su autovaloración", señaló Mayra, acompañada por Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk y coautora de la Guía Ema, quienes integraron el panel, en el acto realizado en el Teatro Municipal.

"Todo lo que respecta a poder generar comunidad más empática, más solidaria, más sensible, más respetuosa, es algo que se encara desde las escuelas, por eso, creemos necesaria la formación obligatoria de todos los trabajadores de la educación para que puedan tener herramientas en cualquier situación que se pueda presentar un caso de estas características de violencia digital, de deepfakes, de de grooming, de ciberacoso, de todo lo que significa esa vida que sucede a través de las pantallas, pero que afecta a la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces, es importante, en principio, poder darles herramientas a los adultos responsables, que muchas veces son referencias en la escuela, y que se sepa cómo poder abordarlo", subrayó la Diputada Provincial.

En relación a la incorporación del eje de "Entornos Digitales", responde a la necesidad de dar respuesta a problemáticas urgentes que afectan la salud psicosocial y las trayectorias educativas de los jóvenes, tales como el hostigamiento, el acoso y la difusión no consentida de material íntimo.

En cuanto a la capacitación, se desarrolla en consonancia con el proyecto de "Ley Ema", presentado por Mayra Mendoza en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que busca garantizar el derecho a una convivencia digital segura e incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo en el sistema educativo bonaerense.

En este contexto, Laura Sánchez, destacó: "Creo que esta ley es importante porque pone la violencia digital en la agenda pública, que es donde debe estar, para que así llegue a todo el territorio, no sólo a las familias, chicos y a la escuela, sino a la comunidad entera. Es una problemática transversal que no tiene que ver con el estrato social y que atraviesa a las adolescencias y en edades cada vez más tempranas y de forma cada vez más voraz y vertiginosa".

La iniciativa, elaborada junto a Laura Sánchez y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales, rinde homenaje a Ema Bondaruk, la adolescente que se quitó la vida en 2024 tras sufrir la viralización de imágenes íntimas en su entorno escolar. También contempla la incorporación del inciso "z bis" a la Ley Provincial de Educación Nº 13.688, la inclusión de estos contenidos en la currícula escolar, la actualización de las guías de actuación para incorporar protocolos específicos frente a situaciones de violencia digital.

A su vez, QuilmESI nació en 2022 a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Educación y la Dirección General de Juventudes de Quilmes, en conjunto con las carteras de salud y niñez locales, la Jefatura Distrital y la Dirección Provincial de ESI. Este programa de capacitación tuvo tres ediciones, en la primera formó a equipos directivos, docentes de cuarto año y equipos de orientación de secundarias, alcanzando las 680 asistencias. Posteriormente, la segunda, estuvo dirigida a 50 docentes de jardines comunitarios para trabajar la temática en el nivel Inicial. Asimismo, la tercera edición -desarrollada en 2024- convocó a 150 personas del primer ciclo de educación primaria, incluyendo a personal administrativo y bibliotecarias.

En total, sumado a las charlas semanales brindadas de manera complementaria por la Dirección General de Juventudes, el programa ya alcanzó a más de 4.000 estudiantes y 270 docentes en todo el distrito.