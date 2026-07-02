Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 2 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en la Ciudad la temperatura irá de los 1 a los 9 grados, con viento del este y cielo parcialmente nublado.

El viernes la temperatura irá de 0 a 10 grados, con viente del este y cielo parcialmente nublado. Para el sábado, la mínima será de 6 a 13 grados, con viento del noreste y cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.