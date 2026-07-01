Ola polar y alerta meteorológica naranja por nevadas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Después de días marcados por un intenso descenso de la temperatura, el invierno comenzó a mostrar su cara más peligrosa con una ola polar que se extenderá sobre gran parte del territorio argentino.

El fenómeno climático no solo traerá heladas generalizadas, sino también nevadas, fuertes vientos y condiciones que podrían afectar la circulación en distintas regiones.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de advertencias. Mientras gran parte del país permanece bajo alerta amarilla por frío extremo, algunas zonas enfrentarán una alerta naranja por caída de nieve.

El SMN actualizó las advertencias para la primera semana de julio ante el avance del aire frío sobre gran parte del país.

Nevadas y ola polar: las zonas bajo alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional estableció diferentes alertas climáticas para la primera semana de julio debido al intenso ingreso de aire polar que afecta a gran parte de la Argentina.

Aunque el invierno comenzó oficialmente hace pocos días, las bajas temperaturas ya se hicieron sentir con fuerza y más de la mitad del país permanece bajo alerta amarilla por temperaturas extremadamente frías.

Esta advertencia alcanza a amplios sectores de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Entre Ríos y Buenos Aires, donde se prevén registros térmicos capaces de generar un impacto moderado a alto en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Más de la mitad del país permanece bajo advertencia por temperaturas extremadamente bajas durante la primera semana de julio.

Sin embargo, el fenómeno no termina allí. El organismo nacional también emitió una alerta naranja por nevadas para sectores puntuales de Mendoza y Neuquén, donde las condiciones meteorológicas serán considerablemente más adversas.

Según explica el SMN, la advertencia indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso, se esperan nevadas persistentes y de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones significativas que podrían provocar complicaciones en la circulación, reducción de la visibilidad y dificultades para desarrollar actividades al aire libre.

El mapa del SMN muestra las regiones donde se esperan las precipitaciones níveas de mayor intensidad en los próximos días.

En la provincia de Mendoza, la advertencia comprende los departamentos de La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Maipú, Guaymallén, Mendoza, Villa Tulumaya, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Por su parte, en Neuquén, la alerta alcanza distintas localidades y zonas cercanas de Chos Malal, Andacollo, El Huecú, Loncopué, Las Lajas y Aluminé, donde también se esperan importantes acumulaciones de nieve durante el desarrollo del fenómeno.

Mendoza y Neuquén concentran los sectores bajo el nivel más alto de advertencia por acumulaciones significativas de nieve.

Si bien estos son los sectores con mayor riesgo, el avance del aire polar podría dejar postales invernales en otros puntos del país. En Córdoba, existe la posibilidad de que se registren algunos copos de nieve en las zonas de mayor altura, principalmente sobre el Camino de las Altas Cumbres, el cordón serrano del oeste, el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita, el Camino del Cuadrado, sectores altos de Traslasierra y los alrededores del Cerro Champaquí.

Una situación similar podría presentarse en el sur de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el sudeste bonaerense, sectores próximos a la costa atlántica, las Sierras de Tandil, Sierra de la Ventana y los alrededores de Balcarce, donde las bajas temperaturas y la humedad favorecerían la caída aislada de nieve o aguanieve.

En el sur bonaerense existe la posibilidad de que se registren nevadas o aguanieve, especialmente en áreas serranas y cercanas a la costa atlántica.

Además de las nevadas y el frío extremo, en muchas de estas regiones también rige una alerta amarilla por vientos intensos. Las ráfagas podrían dificultar aún más la circulación, especialmente en rutas abiertas y sectores serranos, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante los desplazamientos.

Frente a este panorama, el SMN aconseja mantenerse informado mediante los canales oficiales, evitar viajes innecesarios hacia las zonas más comprometidas y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificarse a medida que avance la ola polar.